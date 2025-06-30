İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu

Aramalarda; 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo, 2 köpek şeklinde balon biblo, nostaljik tramvay maketi, mermer heykel ve tekne maketi olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça bulundu.