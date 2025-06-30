İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye ait depolarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 143 parça eser ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.