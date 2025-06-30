İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye ait depolarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 143 parça eser ele geçirildi.

İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 2

Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak 23 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edilen şüpheli Berat Çağrı Kapki, patronu ve aynı zamanda kuzeni Murat Kapki'nin Acarkent'teki villasında bulunan değerli tablolarını tutuklanmadan 1-2 ay önce Teşvikiye'de bir apartmanın deposuna taşıttığını iddia etmişti.

İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 3

Söz konusu iddianın ardından harekete geçildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyon kapsamında Murat Kapki'ye ait olduğu belirlenen Sarıyer Maslak ve Şişli Teşvikiye'deki iki farklı depo, 23-24 Haziran'da arandı.

İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 4

Aramalarda; 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo, 2 köpek şeklinde balon biblo, nostaljik tramvay maketi, mermer heykel ve tekne maketi olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça bulundu.

İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 5

İşte ele geçirilen eserler...

İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 6
İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 7
İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 8
İBB soruşturması: İş insanı Murat Kapki'ye ait iki adreste 143 eser bulundu - 9
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