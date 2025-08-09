İBB yurt başvuru ekranı açıldı mı? 2025 İBB yükseköğrenim yurt başvuru şartları ve tarihleri

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olması.

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı olması.

Öğrenim gördüğünüz yükseköğretimin İstanbul il sınırları içinde bulunur.

Ailesinin (anne-baba) İstanbul ili sınırları dışında ikamet ediyor olması. (İstisnalar hariç)

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

Yurtta kaldığı sürede otuz yaşını doldurmamış olması.