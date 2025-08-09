İBB yurt başvuru ekranı açıldı mı? 2025 İBB yükseköğrenim yurt başvuru şartları ve tarihleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim yurtları başvuru süreçleri için duyurular takip ediliyor. 2025 YKS üniversite sınavı ile İstanbul'da eğitim görme şansı elde eden öğrenciler İBB yurt başvurusunda bulunacak. Farklı ilçelerde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücrete dahil oluyor. 30 yaşını doldurmamış gençlerin İBB yurt başvuruları alınabiliyor. Peki, 2025-2026 İBB yurt başvuruları ne zaman?
İBB yurtları, her eğitim yılında kız ve erkek öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Yurt başvuruları ise yurt.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurularda bulunacak öğrencilerin İstanbul'da eğitim görüyor ve örgün eğitimde okuyor olma şartı aranıyor. Yerleştirme sonuçları ardından gençler İBB yurt başvuru ekranlarına yoğunlaşacak. İBB yurtları ne kadar?