İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı: İBB yurt sonuç sorgulama sayfası (yurt.ibb.istanbul sonuç ekranı)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sonuç duyurusunu; "Tüm öğrencilere başarılar dilerim. İBB Yurtlarımıza yapılan başvuruların sonuçlarına İstanbul Senin uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. " sözleriyle duyurdu.
2024-2025 eğitim yılı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular alınmıştı. İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos itibariyle açıklandı.
Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.