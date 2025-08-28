İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB yurt başvuruları için süre uzatıldı

2025-2026 İBB YURT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

İBB yurt başvuruları bu yıl 25-28 Ağustos tarihlerinde alınmaya başladı. 2025-2026 dönemi için yurt başvurusu yapacak olan adaylara ise İBB tarafından müjdeli bir haber verildi ve başvuru süreleri 1 Eylül'e kadar uzatıldı.



Başvurular yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrencilerden kimlik bilgileri, öğrenci belgesi ve ikamet bilgileri gibi belgeler talep edilecek.