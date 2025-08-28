İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB yurt başvuruları için süre uzatıldı

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İBB yurt başvuru tarihlerine çevrilmişti. İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve güvenli konaklama imkânı sunan yurtlarını her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de hizmete açacak. Başvurular ise 25 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. Peki, 2025-2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru süresi uzatıldı mı?

İstanbul’da üniversite okuyan binlerce öğrenci, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu yurt imkânlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ise yurt başvurularının başlamasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 İBB YURT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

İBB yurt başvuruları bu yıl 25-28 Ağustos tarihlerinde alınmaya başladı. 2025-2026 dönemi için yurt başvurusu yapacak olan adaylara ise İBB tarafından müjdeli bir haber verildi ve başvuru süreleri 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Başvurular yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrencilerden kimlik bilgileri, öğrenci belgesi ve ikamet bilgileri gibi belgeler talep edilecek.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

İBB yurtlarına;

İstanbul’da devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin örgün lisans programlarında okuyan,

İlk kez üniversiteye başlayacak ya da ara sınıflarda öğrenimine devam eden,

Ailesi İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler başvurabiliyor.

Özellikle depremzede, şehit yakını, gazi çocuğu ve engelli öğrenciler için ek kontenjanlar da ayrılıyor.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

