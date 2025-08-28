İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB yurt başvuruları için süre uzatıldı
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İBB yurt başvuru tarihlerine çevrilmişti. İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve güvenli konaklama imkânı sunan yurtlarını her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de hizmete açacak. Başvurular ise 25 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. Peki, 2025-2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru süresi uzatıldı mı?
İstanbul’da üniversite okuyan binlerce öğrenci, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu yurt imkânlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ise yurt başvurularının başlamasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?