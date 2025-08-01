İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlıklar sürerken, İstanbul’da üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru tarihleri geliyor. Her yıl binlerce öğrenciye barınma imkânı sunan İBB öğrenci yurtları, uygun fiyatları ve sosyal imkânlarıyla büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen yurt başvurularının, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında Ağustos ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 16 Ağustos’ta alınmaya başlamıştı. Bu yıl da başvuruların 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınması öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi (https://gencuniversiteli.ibb.istanbul) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.