İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayan veya başlayacak olan öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. İstanbul sınırlarında öğrenim gören ve ailesi il dışında yaşayan T.C. vatandaşı öğrencilerin İBB yurt başvuruları yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınıyor. 2025 - 2026 İBB yurt başvuru tarihleri belli mi?

İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen gençlere İBB yurt fırsatı sunuluyor. Farklı lokasyonlarda kız ve erkek öğrenciler için kahvaltı ile yemek ücretleri de dahil olarak İBB yurtları 1950 TL'ye gençleri ağırlıyor. İstanbul'da eğitim gören 30 yaş altı yükseköğrenim öğrencileri başvurularını yeni dönemde de online yapabilecek. İşte, detaylar...

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İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına dair başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. YKS yerleştirme sonuçları ardından tarihler İBB tarafından duyurulacak. 2025 YKS tercihleri 11 Ağustos günü son bulacak.

2024 İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos günlerinde yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmış, 20-27 Ağustos tarihleri arasında da başvuru değerlendirmeleri yapılmıştı. Sonuçlar 28 Ağustos'ta yurt.ibb.istanbul adresinden açıklandı. 2023 yılında da başvuru süreci 21-27 Ağustos 2023 tarihlerinde denk gelmişti.

İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

İBB YURTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda öğrencide; T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.

İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? - 4
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