İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayan veya başlayacak olan öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. İstanbul sınırlarında öğrenim gören ve ailesi il dışında yaşayan T.C. vatandaşı öğrencilerin İBB yurt başvuruları yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınıyor. 2025 - 2026 İBB yurt başvuru tarihleri belli mi?
Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen gençlere İBB yurt fırsatı sunuluyor. Farklı lokasyonlarda kız ve erkek öğrenciler için kahvaltı ile yemek ücretleri de dahil olarak İBB yurtları 1950 TL'ye gençleri ağırlıyor. İstanbul'da eğitim gören 30 yaş altı yükseköğrenim öğrencileri başvurularını yeni dönemde de online yapabilecek. İşte, detaylar...