İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 8 kız öğrenci yurdunda 2 bin 849, 6 erkek öğrenci yurdunda 2 bin 342 olmak üzere toplam 5 bin 191 öğrenciye hizmet verilecek. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek?

İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları, KYK yurt başvurularının başlamasının ardından gündem oldu. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB'nin yurt hizmetinden yararlanmak için başvuru takvimine odaklandı. İşte, 2023 KYK yurt başvuru ve sonuç takvimi...

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İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023-2024 akademik döneminde yurt başvuruları için süreç devam ediyor.

İBB yurt başvuruları 1 Eylül'de sona erecek.

İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme işlemleri 2 Eylül'de başlayacak. 8 Eylül tarihine kadar rapor komisyona sunulacak.

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ise 11 Eylül 2023 tarihinde toplanacak ve rapor doğrultusunda başvuruları değerlendirecek.

Kesin sonuçlar ise asil ve yedek liste ile birlikte 13 Eyül'de online olarak ilan edilecek.

İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İBB YURT KAYIT TAKVİMİ

İBB yurtlarında barınma hakkı elde eden öğrenciler için kayıt süreci 15-21 Eylül 2023 tarihlerinde olacak.

23-29 Eylül tarihleri arasında ise kayıt hakkını kullanmayan öğrencilerden kalan kontenjanlar için yedek adayların kayıt takvimi başlayacak.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB yurtlarında asil kayıt hakkı elde eden öğrenciler 15 Eylül'den itibaren yurtlara giderek yerleşme işlemlerini yapabilir.

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