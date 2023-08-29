İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme işlemleri 2 Eylül'de başlayacak. 8 Eylül tarihine kadar rapor komisyona sunulacak.



İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ise 11 Eylül 2023 tarihinde toplanacak ve rapor doğrultusunda başvuruları değerlendirecek.



Kesin sonuçlar ise asil ve yedek liste ile birlikte 13 Eyül'de online olarak ilan edilecek.