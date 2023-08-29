İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 8 kız öğrenci yurdunda 2 bin 849, 6 erkek öğrenci yurdunda 2 bin 342 olmak üzere toplam 5 bin 191 öğrenciye hizmet verilecek. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuruları ne zaman bitecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları, KYK yurt başvurularının başlamasının ardından gündem oldu. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB'nin yurt hizmetinden yararlanmak için başvuru takvimine odaklandı. İşte, 2023 KYK yurt başvuru ve sonuç takvimi...