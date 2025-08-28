İBB yurt başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü 2025-2026 İBB yurt başvuru tarihlerinde

2025-2026 İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB yurt başvuruları her yıl genellikle Ağustos sonu ile Eylül ayının ilk haftası arasında başlıyor. 2025-2026 dönemi için de başvuru takviminin bu tarihler arasında duyurulması bekleniyor. Resmî açıklama İBB’nin “yurt.ibb.istanbul” adresi üzerinden yapılacak.



Başvurular yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrencilerden kimlik bilgileri, öğrenci belgesi ve ikamet bilgileri gibi belgeler talep edilecek.