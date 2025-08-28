İBB yurt başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü 2025-2026 İBB yurt başvuru tarihlerinde

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İBB yurt başvuru tarihlerine çevrildi. İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve güvenli konaklama imkânı sunan yurtlarını her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de hizmete açacak. Peki, 2025-2026 İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul’da üniversite okuyan binlerce öğrenci, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu yurt imkânlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ise yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte İBB yurt başvuru dönemi için beklenen tarih.

2025-2026 İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB yurt başvuruları her yıl genellikle Ağustos sonu ile Eylül ayının ilk haftası arasında başlıyor. 2025-2026 dönemi için de başvuru takviminin bu tarihler arasında duyurulması bekleniyor. Resmî açıklama İBB’nin “yurt.ibb.istanbul” adresi üzerinden yapılacak.

Başvurular yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrencilerden kimlik bilgileri, öğrenci belgesi ve ikamet bilgileri gibi belgeler talep edilecek.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

İBB yurtlarına;

İstanbul’da devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin örgün lisans programlarında okuyan,

İlk kez üniversiteye başlayacak ya da ara sınıflarda öğrenimine devam eden,

Ailesi İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler başvurabiliyor.

Özellikle depremzede, şehit yakını, gazi çocuğu ve engelli öğrenciler için ek kontenjanlar da ayrılıyor.

YURT İMKANLARI

İBB yurtları;

Günlük yemek hizmeti,

Etüt salonları ve kütüphane,

Spor salonu ve sosyal alanlar,

Güvenlik ve sağlık hizmetleri

ile öğrencilerin konforlu bir şekilde eğitim hayatına devam etmesini sağlıyor.

