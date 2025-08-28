İBB yurt başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü 2025-2026 İBB yurt başvuru tarihlerinde
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İBB yurt başvuru tarihlerine çevrildi. İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve güvenli konaklama imkânı sunan yurtlarını her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de hizmete açacak. Peki, 2025-2026 İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul’da üniversite okuyan binlerce öğrenci, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu yurt imkânlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ise yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte İBB yurt başvuru dönemi için beklenen tarih.