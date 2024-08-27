İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yapılan başvurular geride kaldı ve şimdi ise değerlendirme sonuçları gündemde. İBB yurt başvuru sonuçlarına odaklanan adaylar, yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden sorgulamalarına hız verdi. Peki, İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama - 1

2024-2025 eğitim yılı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular alınmıştı. İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos itibariyle açıklanacak.

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler. Sonuçların, sabah saatlerinden itibaren erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

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İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama - 2

İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama - 3

BAŞVURULAR GERİDE KALDI

İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. İBB’nin yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınmıştı.

İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama - 4

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

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