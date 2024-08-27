İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 yurt başvuru sonucu sorgulama
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yapılan başvurular geride kaldı ve şimdi ise değerlendirme sonuçları gündemde. İBB yurt başvuru sonuçlarına odaklanan adaylar, yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden sorgulamalarına hız verdi. Peki, İBB yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular alınmıştı. İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos itibariyle açıklanacak.
Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler. Sonuçların, sabah saatlerinden itibaren erişime açılabileceği tahmin ediliyor.