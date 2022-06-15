İBB zabıtası ile Üsküdar zabıtası arasında ’otopark boşaltma’ gerginliği

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekariya Şanlıer, "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı" dedi.