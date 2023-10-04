İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru takvimi yayımlandı. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvurusunda bulunabilecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, sonuç tarihine odaklandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum - 1

Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok öğrenciye burs yardımında bulunacak olan İBB, başvuru ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. İBB bursuna hak kazanan öğrencilere 2.000 TL + 2.000 TL + 2.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum - 2

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum - 3

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum - 4

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak. Bu yıl ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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