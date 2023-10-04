İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru takvimi yayımlandı. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvurusunda bulunabilecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, sonuç tarihine odaklandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok öğrenciye burs yardımında bulunacak olan İBB, başvuru ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. İBB bursuna hak kazanan öğrencilere 2.000 TL + 2.000 TL + 2.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.