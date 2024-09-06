İBB'den 9 Eylül hazırlığı: Pazartesi günü toplu ulaşım araçları ücretsiz

TEKNİK TEDBİRLER

Öte yandan, sinyal direklerine bir hafta süreli Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhasının asılmasına başlandı.

İnternet, Mobil Platformlar, Değişken Mesaj Sistemleri'nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapılacak. Trafik akışına olumsuz etki etmemesi için, saha ekiplerinin uygun saatte saha çalışmalarına başlaması sağlanacak.

Trafik Şube Müdürlüğü 2024 yılı başlangıcından itibaren okullar açılıncaya kadar gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri tamamlanacak. 2712 yerde periyodik bakım, 2788 yerde ise onarım çalışması yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce gerekli görülen bölgelerde, özellikle okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımını tamamlanacak. Bu kapsamda Anadolu Yakası’nda 3519 bakım, onarım ve imalat çalışması yapılırken bu sayı Avrupa Yakası için 6940 oldu.