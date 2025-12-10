Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Komisyonlar tarafından hazırlanan ve yarınki İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, 2026'daki mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildi.