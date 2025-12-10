İBB'den mezar yeri için yüzde 200 zam teklifi. En pahalısı 335 bin TL'ye çıkacak
10.12.2025 17:51
Son Güncelleme: 10.12.2025 18:17
AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarınca hazırlanan teklifte, yeni yılda 17 bin 904 lira olan mezar yeri ücretinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi istendi. En pahalı boş mezar yeri fiyatı ise 335 bin TL'ye çıkacak.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.
Komisyonlar tarafından hazırlanan ve yarınki İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, 2026'daki mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildi.
Bu kapsamda, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.
BOŞ MEZAR YERİ BEDELİ 334 BİN 896 LİRAYA ÇIKACAK
Cenazenin yanındaki boş yer bedelinin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedelinin de 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi.
İkinci grupta yer alan Feriköy, Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Küçükbakkalköy ve Avcılar mezarlıklarında da yüzde 200 teklifi geçerli olursa boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 TL'den 134 bin 364 TL'ye, cenazenin yanındaki boş yer 22 bin 384 TL'den 67 bin 152 TL'ye çıkacak.
Üçüncü gruptaki Kurtköy, Kilyos, Kayabaşı bölgesinde mezar yeri bedeli ise 14 bin 928 TL'den 44 bin 784 TL'ye, dördüncü grup Ayazağa, Kemerburgaz, Bahçeköy gibi mezarlıklarda ise 7 bin 152 TL'den 21 bin 456 TL'ye çıkacak
OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 33,3 ZAM TEKLİFİ
Tekliflerde, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinin de zamlı tarifesine yer verildi.
Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya, 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.