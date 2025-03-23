İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek?
İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma sebebiyle hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Terör soruşturması sonucuna göre İstanbul Büyükşehir Belediye’sine kayyum atanıp atanmayacağı belli olacak. İmamoğlu, gözaltı sürecindeyken başkanvekilliği konumuna Nuri Aslan getirildi. Peki İBB’ye kayyum atanacak mı? Son dakika terör soruşturması kapsamında karar çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler belli olurken gözler terör soruşturmasına çevrildi. Açıklanan karara göre İmamoğlu’nun terör soruşturmasının kaynağı olan kent uzlaşısı davrasında karar çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Peki İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı…