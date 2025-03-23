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İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek?

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma sebebiyle hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Terör soruşturması sonucuna göre İstanbul Büyükşehir Belediye’sine kayyum atanıp atanmayacağı belli olacak. İmamoğlu, gözaltı sürecindeyken başkanvekilliği konumuna Nuri Aslan getirildi. Peki İBB’ye kayyum atanacak mı? Son dakika terör soruşturması kapsamında karar çıktı.

İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler belli olurken gözler terör soruşturmasına çevrildi. Açıklanan karara göre İmamoğlu’nun terör soruşturmasının kaynağı olan kent uzlaşısı davrasında karar çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Peki İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek? - 2

İBB’YE KAYYUM ATANACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör örgütüne yardım etme suçundan ise tutuksuz yargılanacak.

İstanbul Başsavcılığı tarafından alınan karara göre Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek? - 3

Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuksuz yargılanacağı için İBB’ye kayyum atanmayacak.

İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek? - 4

BAŞKAN VEKİLLİĞİNİ NURİ ASLAN YAPIYOR

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun yerine Nuri Aslan görevi yürütüyor. Yapılan açıklamada “ “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.” ifadeleri yer aldı.

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