İBB’ye kayyum atanacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kim üstlenecek?

İBB’YE KAYYUM ATANACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör örgütüne yardım etme suçundan ise tutuksuz yargılanacak.



İstanbul Başsavcılığı tarafından alınan karara göre Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.