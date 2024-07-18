İbni Sina'nın sağlık reçetelerine kadar uzanıyor! Osmanlı mutfağından günümüze gelen dünyaca ünlü lezzet, taş değirmenlerde öğütülüyor
Konya'nın Bozkır ilçesinde kara fırında odun ateşinde 4 saat kavrulan susamdan ürettiği tahini, dedesinden aldığı ustalıkla üretime devam ediyor. İlçeye tescillenen tahinler, ülke genelinin ardından yurt dışı pazarına da gönderilmeye başlandı.
Osmanlı mutfağının lezzetlerinden biri olan 'tahin' İbni Sina'nın sağlık reçetelerine kadar uzanan bir kullanım alanına sahip. Bozkır ilçesindeki taş değirmenlerde öğütülen susamlar tahine dönüşerek sofralardaki yerini günümüzde de alıyor.