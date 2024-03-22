İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları
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İBRADI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya İbradı Belediyesini 1.280 alınan oy ve %49.36 oy oranı ile CHP Parti adayı Serkan Küçükkuru kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %49.36
- AK Parti %45.97
- DP %3.16
- DSP %1.00
- Saadet Partisi %0.27
- BTP %0.23