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İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları

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İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları - 1

İBRADI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya İbradı Belediyesini 1.280 alınan oy ve %49.36 oy oranı ile CHP Parti adayı Serkan Küçükkuru kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %49.36
  • AK Parti %45.97
  • DP %3.16
  • DSP %1.00
  • Saadet Partisi %0.27
  • BTP %0.23

TÜRKİYE HABERLERİ

İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları - 2

İBRADI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İbradı Belediyesi Başkanı Serkan Küçükkuru  Kimdir?

İbradı Belediyesi Başkanı Serkan Küçükkuru 1977 doğumludur. Serkan Küçükkuru  İlköğretim öğrenimini İbradı’da Ortaöğretimini ise Yalvaç Atatürk Lisesi (1994)’nde tamamladı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Rusça ve İngilizce bilen Serkan Küçükkuru, evli ve iki çocuk babası. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden İbradı Belediye Başkanı olarak görevi yaptı.

İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları - 3

İBRADI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SERKAN GEDİK
  • HATİCE SEKMEN
  • SERKAN KÜÇÜKKURU
  • MUHARREM KAYA
  • YUSUF DOĞAROĞLU
  • FETHİYE ARSLANKARA
  • OSMAN ERKAN
  • SEMRA DOĞAN
  • ENGİN BİLİCİ
  • ŞAKİR ÇETIN
  • MUAMMER KÖKEN
  • HACER ÇUKUR
İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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