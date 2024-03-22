İbradı Belediyesi hangi partide? İbradı Belediye başkanı kimdir? İbradı Belediye başkan adayları

İBRADI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İbradı Belediyesi Başkanı Serkan Küçükkuru Kimdir?

İbradı Belediyesi Başkanı Serkan Küçükkuru 1977 doğumludur. Serkan Küçükkuru İlköğretim öğrenimini İbradı’da Ortaöğretimini ise Yalvaç Atatürk Lisesi (1994)’nde tamamladı.



2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Rusça ve İngilizce bilen Serkan Küçükkuru, evli ve iki çocuk babası. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden İbradı Belediye Başkanı olarak görevi yaptı.