İbrahim Kalın'ın objektifinden İstanbul'un 'ıssız halleri'
Müziğe ve fotoğrafa olan tutkusuyla bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında fotoğraf makinasının vizörünü İstanbul'un boş sokaklarına çevirdi. Kalın, corona virüs günlerinde boşalan kadim şehir İstanbul'un tarihi zamanlarını yaşayan sessiz sokakları, caddeleri ve meydanlarını fotoğrafladı. Bu sessizlikten yansıyan tarihi yarımada, Taksim ve Boğaz fotoğrafları Kalın'ın objektifine takıldı. İşte Sözcü Kalın'ın "İstanbul’un ıssız hallerini temâşa eyledik. Kadîm huzuruna eşlik ettik" dediği o kareler...
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ntv.com.tr 01.06.2020 - 00:06| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 00:41
İstanbul yine sessiz bir hafta sonunu geride bıraktı.
Müziğe ve fotoğrafa olan tutkusuyla bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, objektifini corona virüs günlerinde boş kalan İstanbul sokaklarına çevirdi.
İşte Sözcü Kalın'ın, "İstanbul’un ıssız hallerini temâşa eyledik. Kadîm huzuruna eşlik ettik" dediği o kareler...
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