İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak (Kaymakam adayı alımı başvuru şartları)
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilmek üzere 65 kaymakam adayı alınacağını duyurdu. Kaymakam adayı alımı başvuru şartları ve tarihlerine yayımlanan ilanda yer verildi.
T.C. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak. Adaylar başvurularını, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.