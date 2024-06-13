İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bayramda bu araçlara trafiğe çıkış yasaklandı
İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, kara yollarında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladı.
İçişleri Bakanlığı, bayram tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemleri açıkladı.