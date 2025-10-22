İçişleri Bakanlığı personel alımı 2025: AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
İçişleri Bakanlığı 1250 sözleşmeli personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'de yer alan karar sonrasında birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 kişi sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Yapılacak personel alımı sınavı öncesinde başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Peki, 2025 İçişleri Bakanlığı 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Peki, 2025 İçişleri Bakanlığı 1250 personel alımı başvuruları ne zaman?