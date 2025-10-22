İçişleri Bakanlığı personel alımı 2025: AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

İçişleri Bakanlığı 1250 sözleşmeli personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'de yer alan karar sonrasında birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 kişi sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Yapılacak personel alımı sınavı öncesinde başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Peki, 2025 İçişleri Bakanlığı 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Peki, 2025 İçişleri Bakanlığı 1250 personel alımı başvuruları ne zaman?

1250 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10:00-11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. İstanbul'dan başvuran adaylar Bursa'da sınava girecektir. Adaylar tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

9 Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere.)

