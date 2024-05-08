İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin açıklama geldi: 4/b sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilecek?

2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

İçişleri Bakanlığı "2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU" başlıklı duyuru paylaştı.

Yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.



4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.



İlan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon ünvanları için pozisyon ünvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 10-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında hafta içi (09:30 16:00) saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.





