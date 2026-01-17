İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde konteyner yangını

17.01.2026 15:11

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın Çankaya'daki yerleşkesinde bulunan konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İçişleri Bakanlığı yerleşkesi içindeki inşaat alanında bulunan konteynerlerde yangın çıktı.

 

Olay, bakanlığın Çankaya'daki yerleşkesinde yaşandı.

Bakanlık yerleşkesindeki üç konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.