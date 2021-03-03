İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından "kontrollü normalleşme" adı verilen döneme ilişkin alınan kararları açıkladı. Buna göre 81 il risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldı. İçişleri Bakanlığı 1 Mart Pazartesi'den itibaren başlayan kontrollü normalleşme dönemine dair merak edilen soruları yanıtladı.

ntv.com.tr 03.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 17:50

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 1

Pazartesi gününde itibaren 81 ilde, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine geçildi.

Buna göre iller risk durumlarına göre çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere dört gruba ayrıldı. 

Buna göre birçok ilde yeni  tedbirler uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme döneminde merak edilen 12 soruyu cevapladı.

İşte kontrollü normalleşme dönemine dair sıkça sorulan sorular ve yanıtları...

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 2

Lokanta, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mu?

Genelge ile restoranların açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunlu.
İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 3

Dernek lokalleri genelgeye tabi mi?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar açık olabilecek.

Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecek.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 4

Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecek.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 5

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mı?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgeler çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecek.
İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 6

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi iş yerleri genelgeye tabi midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecekler.
İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 7

Tekel büfeleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecek.
İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 8

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacak?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınması gerekmeyecek.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 9

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençler şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler.

Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecek.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 10

Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacak?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacak.

Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecek.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 11

Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi mi?

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelge doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecekler.

İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 12

Kamu kurumlarındaki kapalı çay ocağı/kantinleri faaliyet gösterebilirler mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilecekler.
İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt - 13

Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?

21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecek.

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