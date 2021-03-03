İçişleri'nden kontrollü normalleşmede merak edilen 12 soruya yanıt

ntv.com.tr 03.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 17:50
Pazartesi gününde itibaren 81 ilde, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine geçildi.
Buna göre iller risk durumlarına göre çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere dört gruba ayrıldı.
Buna göre birçok ilde yeni tedbirler uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme döneminde merak edilen 12 soruyu cevapladı.
İşte kontrollü normalleşme dönemine dair sıkça sorulan sorular ve yanıtları...
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar açık olabilecek.
Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecek.
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecek.
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.
Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınması gerekmeyecek.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler.
Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecek.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacak.
Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecek.
Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecekler.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelge doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecekler.