İçme suyu ihtiyaçlarını böyle karşılıyorlar! Günde defalarca 2 kilometrelik yol gidip geliyorlar

“SU OLMAYINCA KÖYLÜLER KÖYÜ BOŞALTTI”

Suyun olmamasından dolayı köylülerin köyü boşalttığını belirten Şengül; “Köyde su olmadığı için köylüler köyü boşaltmaya başladı. Şu an hayvan besleyenler hem çobana para veriyor hem ota para veriyor. Birde kalkıp suya para veriyorlar. Su olmadığı için köylüler şehre gitmeye başladı. Şu an pek bir ev yok. Onlar da gitmeyi düşünüyor. Köy şu an boş kalmış durumdadır” dedi.