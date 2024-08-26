İçme suyu ihtiyaçlarını böyle karşılıyorlar! Günde defalarca 2 kilometrelik yol gidip geliyorlar
Iğdır merkeze bağlı 33 kilometre uzaklıktaki Asma köyü sakinleri, su şebekeleri çekildiği halde köy içinde açılmış bir su kuyusu olmadığı için içme suyu ihtiyaçlarını 2 kilometrelik mesafeden eşek sırtında su taşıyarak karşılıyorlar.
Iğdır'ın Asma köyünde yaşayan çocuklar, günlük hayatlarının bir parçası haline gelen su taşıma zorluğuyla mücadele ediyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında, köydeki çeşmelerin kuruması ya da yetersiz su akıtması, çocukları her gün kilometrelerce uzaklıktaki su kaynaklarına yönlendiriyor. Köylerin birçoğunda su kaynakları ve altyapı eksiklikleri nedeniyle evlere su ulaştırılamazken, bu eksiklik özellikle çocuklar için büyük bir yüke dönüşüyor.