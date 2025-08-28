İçme suyu kaynağında çöp alarmı: Kirlilik devam ediyor
Antalya'da birçok medeniyete su kaynağı olan Kırkgöz Göleti'nde, tüm önlemlere rağmen kirlilik devam ediyor. Doğal güzelliğe sahip gölette yapılan dalışta suyun dibinde ve yüzeyindeki cam ve plastik atıklar görüntülendi. Dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kırkgöz'ün kirlenmesi, Antalya'nın yer altı sularının, Düden'in kirlenmesi demek. Kırkgöz'ü korumamız lazım" dedi.
Döşemealtı ilçesinde bulunan, tarihsel dönemde de birçok medeniyete su kaynağı olan Kırkgöz Göleti kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri. 2022 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen 45 bin metrekarelik alanı kaplayan göleti korumak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı göletin üst kısmı kapatılmasına ve kamera takılmasına rağmen belli noktalarda teller aşılarak gölete giriliyor.