İçme suyu kaynağında çöp alarmı: Kirlilik devam ediyor

“Kırkgöz'ün yukarı kısmını ASAT çevirdi, içeriye giriş yapılamıyor. Ancak insanlarımız aşağı kısımdaki telleri yırtmış ve içeriye girmeye başlamışlar. Burayı plaj gibi kullanıyorlar. Vatandaşlarımız yanlarında getirdikleri ambalajlı ürünleri tükettikten sonra olduğu yerde bırakıyor. Hatta çoğunu suya atıyorlar. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Suyu çok berrak ancak burası insana yakışır şekilde kullanılmıyor. Ne getirdilerse suya atıyorlar. Suyun içerisinde şişeler, plastik ambalajlar, poşetler her türlü atık var."



