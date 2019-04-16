İcralık şampiyona alıcı çıkmadı
Anadolu Ajansı
Birinci olarak ayrıldığı 12 yarışta sahibine 700 bin liradan fazla para kazandıran İngiliz safkan Matmazel (Mademoiselle) icradan satılığa çıkarıldı. KDV hariç 37 bin lira istenilen at için alıcı çıkmayınca ihale ertelendi.
-
1Bursa'da, icradan satışa çıkarılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz safkan yarış atına alıcı çıkmadı.
-
2Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 7 yaşındaki Mademoiselle için Osmangazi Hipodromu'nda açık artırma usulü ihale düzenlendi.
-
3İhalede bilgileri okunan şampiyon atın, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan 717 bin 480 liralık gelir elde edildiği bildirildi.
-
4İngiliz safkan at için yüzde 18 KDV hariç 37 bin lira (Toplam 43 bin 600 TL) açılış fiyatıyla düzenlenen ihaleye yasal sürede alıcı katılmadı.
-
5Bunun üzerine icra dairesi yetkilileri, ihaleyi 3 Mayıs'a erteledi.
-
6Mademoiselle'nin 2014 yılından bu yana 81 yarışa katıldığı ve 12 kez birinci olduğu öğrenildi.
-
7
-
8
-
9
-
10