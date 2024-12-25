İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü!

Aydın Gündoğdu, 1978'de çalışmak için gittiği İstanbul’da restoran işletmeciliği yaparak yıllarca hizmet verdi. 2006’da emekli olup memleketi Pınarbaşı’na dönen Gündoğdu, yakınlarının ikram ettiği kara çorbayı tattığında bu eşsiz lezzetin herkesle paylaşılması gerektiğine karar verdi.

Gündoğdu, çorbayı araştırarak turistik bir bölge olan Pınarbaşı’nda, hem yerel halkın hem de turistlerin bu lezzeti deneyimlemesi için 2013 yılında bir restoran açtı.