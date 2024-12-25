İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü!
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde emeklilik hayatını geçirmeye karar veren Aydın Gündoğdu, içtiği kara çorbanın lezzetinden etkilenerek aşçılığa geri döndü. Gündoğdu, çorbayı hem yerel halka hem de turistlere tanıtmak için restoran açarak bu lezzeti geniş kitlelere ulaştırdı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Aydın Gündoğdu, emeklilik sonrası memleketine döndüğünde, içtiği kara çorba hayatını değiştirdi.
İstanbul’da uzun yıllar restoran işletmeciliği yapan Gündoğdu, emeklilik planlarını rafa kaldırarak kara çorbayı tanıtmak ve bu yöresel lezzeti yaşatmak için yeniden aşçılık yapmaya başladı.