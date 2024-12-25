İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü!

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde emeklilik hayatını geçirmeye karar veren Aydın Gündoğdu, içtiği kara çorbanın lezzetinden etkilenerek aşçılığa geri döndü. Gündoğdu, çorbayı hem yerel halka hem de turistlere tanıtmak için restoran açarak bu lezzeti geniş kitlelere ulaştırdı.

İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 1

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Aydın Gündoğdu, emeklilik sonrası memleketine döndüğünde, içtiği kara çorba hayatını değiştirdi.

İstanbul’da uzun yıllar restoran işletmeciliği yapan Gündoğdu, emeklilik planlarını rafa kaldırarak kara çorbayı tanıtmak ve bu yöresel lezzeti yaşatmak için yeniden aşçılık yapmaya başladı.

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İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 2

Aydın Gündoğdu, 1978'de çalışmak için gittiği İstanbul’da restoran işletmeciliği yaparak yıllarca hizmet verdi. 2006’da emekli olup memleketi Pınarbaşı’na dönen Gündoğdu, yakınlarının ikram ettiği kara çorbayı tattığında bu eşsiz lezzetin herkesle paylaşılması gerektiğine karar verdi.

Gündoğdu, çorbayı araştırarak turistik bir bölge olan Pınarbaşı’nda, hem yerel halkın hem de turistlerin bu lezzeti deneyimlemesi için 2013 yılında bir restoran açtı.

İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 3

Kara çorbayı daha geniş kitlelere tanıtmak için belediye ve kaymakamlıkla iş birliği yapan Gündoğdu, bu yöresel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesini sağladı. 2018 yılında alınan coğrafi işaretle çorbanın ünü daha da arttı.

İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 4

Kara çorba, dağlardan toplanan ve ekşi bir tat veren “kızamık” bitkisi ile hazırlanıyor. İçeriğinde tavuk veya hindi eti bulunan çorbanın, lezzeti kadar şifalı özellikleriyle de dikkat çektiği belirtiliyor. Gündoğdu, ilk zamanlarda kızamık bitkisini bulmanın zor olduğunu, ancak artık bu bitkiyi daha kolay temin edebildiklerini ifade etti.

İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 5

Restoranın müdavimleri arasında yer alan Sadık Altınkaya, her geldiğinde kara çorba içtiğini belirterek bu doğal lezzetin diğer çorbalardan çok farklı olduğunu dile getirdi. Altınkaya, çorbanın doğadan toplanan kızamık bitkisiyle yapıldığını ve katkı maddesi içermediğini vurguladı.

İçtiği çorba emeklilik planlarını değiştirdi: Yöresel lezzeti yaşatmak için mesleğe geri döndü! - 6

Gündoğdu, çorbanın yöredeki turizm faaliyetlerine de katkı sağladığını belirtti.

Kanyonlar ve şelalelerle ünlü Pınarbaşı’na gelen misafirler, bu yöresel lezzeti tatmadan ayrılmıyor. Gündoğdu, misafirlerini mutlu göndermenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu ifade ediyor.

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