İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor?

Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. 3,5 gün süremesi beklenen bayram tatili, resmi açıklamalarla 9 gün yapıldı. Bayram tatili ne zaman başlıyor?