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İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Bayram tatilinde üniversiteler, okullar kapalı olurken kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarından eczaneler ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servis bölümleri hizmet vermeye devam edecek. Peki Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, bayram tatili kaç gün? İşte, bayram tatili süresi…

İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? - 1

Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. 3,5 gün süremesi beklenen bayram tatili, resmi açıklamalarla 9 gün yapıldı. Bayram tatili ne zaman başlıyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? - 2

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.

İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? - 3

ÖĞRENCİLERİN ARA TATİL PLANI

Öğrenciler nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil yapmış olacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak.

Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.

İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? - 4

OTOGARLARDA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı nedeniyle otogarlarda da yoğunluk başlıyor. Bayram tatili boyunca 8 bin 500 otobüs sefer düzenleyecek. Öğrencilerin 9 gün tatilinde toplamda 3,5 milyon kişinin otobüsle seyahat etmesi bekleniyor.

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