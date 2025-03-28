İdari izin kararı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Bayram tatilinde üniversiteler, okullar kapalı olurken kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarından eczaneler ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servis bölümleri hizmet vermeye devam edecek. Peki Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, bayram tatili kaç gün? İşte, bayram tatili süresi…
Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. 3,5 gün süremesi beklenen bayram tatili, resmi açıklamalarla 9 gün yapıldı. Bayram tatili ne zaman başlıyor?