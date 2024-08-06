İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi

Avukat Doğan Can Gündüz, geçen yıl İstanbul Kadıköy’de, Fatma Duygu Özkan’ı 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edilince, Gündüz cezaevinde kendi yaşamına son verdi.

İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 1

Tartıştığı kadını balkondan attıktan sonra tutuklandı, savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi, iddianame kabul edilince avukat intihar etti.

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İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 2

2 çocuk annesi Fatma Duygu Özkan, geçen yıl 14 Ağustos’ta, Avukat Doğan Can Gündüz’ün evindeki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Gündüz, “İntihar etti.” dedi.
İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 3

Ancak o anlarda sokakta bulunanlar, kadının balkonda bağırarak yardım istediğini söyledi.

Avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 4

İddianamede tanık ifadesinde, “Tartıştığı kadını balkondan attıktan sonra aşağıya bakıp güldü, içeri geçip müzik açtı.” ifadesi yer aldı.

İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 5

Fatma Duygu Özkan’ı bacaklarından tutarak 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya atmakla suçlanan Gündüz’ün, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi - 6

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi’nde bulunan Gündüz, yaşamına son verdi.
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