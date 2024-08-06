İddianame ağır geldi: Kadıköy’de kadını balkondan atan avukat cezaevinde yaşamına son verdi
Avukat Doğan Can Gündüz, geçen yıl İstanbul Kadıköy’de, Fatma Duygu Özkan’ı 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edilince, Gündüz cezaevinde kendi yaşamına son verdi.
Tartıştığı kadını balkondan attıktan sonra tutuklandı, savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi, iddianame kabul edilince avukat intihar etti.