İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş!
Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli, ve 8 yaşındaki oğlu Bulut'u öldüren zanlı Mehmet A. hakkında hazırlanan iddianamede vahşi cinayetlerin nasıl işlediği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İddianamede, Mehmet A.'nın kadının kafasına beraberinde getirdiği satırla çocuğunun gözü önünde defalarca vurduğu ve sonra eve götürdüğü çocuğun ayakları ve boynunu domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağlayarak öldürdüğü yer aldı.
Korkunç cinayetler, Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 Ağustos günü yaşandı.
İki çocuk annesi Aynur Çilli, yaklaşık bir yıldır sevgilisi Mehmet A.'la birlikte yaşıyordu. Gezmek için ormana giden ikili arasında tartışma çıktı. Yanlarında Aynur Çilli'nin 8 yaşındaki oğlu da vardı. Mehmet A. 43 yaşındaki kadını darbederek öldürdü. Saldırgan daha sonra olaya şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu boğdu.