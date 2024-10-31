İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş!

İddianamede, Aynur Çilli ile Mehmet A. arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi. Aynur Çilli'nin cep telefonunun yapılan incelemesinde, öldürülmeden bir gün önce eski sevgilisinin sosyal medya üzerinden kendisi ile ısrarla görüşme isteğinde bulunduğuna dikkat çekildi



Sanığın “Aynur seninle görüşebilir miyiz? Ya çok özledim seni. Geleyim, alayım mı seni?” mesajını attığı, buna karşılık olarak da Aynur Çilli'nin, “Bulut bisikletini istiyor. Verirsen gelirim. Ağladı gene. Bisikletsiz çocukların arkasından koşuyor. Bak yok Ahmetmiş, yok Mehmetmiş gibi abuk sabuk konuşmayacaksın. Gelirim, çünkü çok yoruldum. Senin dırdırını dinleyecek durumda değilim” yazdıktan sonra buluşma teklifini kabul ettiği yer aldı.