İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş!

Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli, ve 8 yaşındaki oğlu Bulut'u öldüren zanlı Mehmet A. hakkında hazırlanan iddianamede vahşi cinayetlerin nasıl işlediği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İddianamede, Mehmet A.'nın kadının kafasına beraberinde getirdiği satırla çocuğunun gözü önünde defalarca vurduğu ve sonra eve götürdüğü çocuğun ayakları ve boynunu domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağlayarak öldürdüğü yer aldı.

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 1

Korkunç cinayetler, Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 Ağustos günü yaşandı.

İki çocuk annesi Aynur Çilli, yaklaşık bir yıldır sevgilisi Mehmet A.'la birlikte yaşıyordu. Gezmek için ormana giden ikili arasında tartışma çıktı. Yanlarında Aynur Çilli'nin 8 yaşındaki oğlu da vardı. Mehmet A. 43 yaşındaki kadını darbederek öldürdü. Saldırgan daha sonra olaya şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu boğdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 2

ANNENİN KATİLİNE SON MESAJI: "OĞLUM BİSİKLET İSTİYOR"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 21 Kasım tarihinde görülecek ilk dava öncesinde hazırlanan iddianamede şüphelinin vahşi cinayetleri nasıl işlediği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 3

İddianamede, Aynur Çilli ile Mehmet A. arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi. Aynur Çilli'nin cep telefonunun yapılan incelemesinde, öldürülmeden bir gün önce eski sevgilisinin sosyal medya üzerinden kendisi ile ısrarla görüşme isteğinde bulunduğuna dikkat çekildi

Sanığın “Aynur seninle görüşebilir miyiz? Ya çok özledim seni. Geleyim, alayım mı seni?” mesajını attığı, buna karşılık olarak da Aynur Çilli'nin, “Bulut bisikletini istiyor. Verirsen gelirim. Ağladı gene. Bisikletsiz çocukların arkasından koşuyor. Bak yok Ahmetmiş, yok Mehmetmiş gibi abuk sabuk konuşmayacaksın. Gelirim, çünkü çok yoruldum. Senin dırdırını dinleyecek durumda değilim” yazdıktan sonra buluşma teklifini kabul ettiği yer aldı.

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 4

"ANNEYİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ"

Yine iddianameye göre, 1 Ağustos Perşembe günü saat 00.00'da Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiline alan Mehmet A. Masadağı'ndaki ormanlık alana gitti.

Burada kadını zorla araçtan indiren Mehmet A. talihsiz kadının kafasına beraberinde getirdiği satırla çocuğunun gözü önünde defalarca vurdu. Ardından Aynur Çilli'nin başını taşla ezen Mehmet A. kadının parmaklarını da kesti. Sonrasında araçta ağlayan Bulutcan Çilli'yi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine götürdü.

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 5

"AĞLAYAN ÇOCUĞU EVE GÖTÜRÜP BOĞARAK ÖLDÜRDÜ"

Burada küçük çocuğun elleri, ayakları ve boynunu domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağlayarak öldürdü. Öldürdüğü küçük çocuktan kurtulma planları yapan Mehmet A. cesedi taşımak için markete gitti ve buradan poşet aldı. Eve dönerken jandarma ekipleri tarafından yakalanan Mehmet A. pişman olduğunu söyledi.

İddianamede kan donduran ayrıntılar: Anneyi çocuğunun gözü önünde satırla öldürmüş! - 6

İNDİRİMSİZ İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı sanık Mehmet A. hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', ‘Suçu gizleme' ‘Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

DAHA FAZLA GÖSTER