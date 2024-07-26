İddianamede ortaya çıktı: Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Kurduğu gizli fon ile futbolcular dahil birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan Avukat Candaş Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. Gürol ise iddialara ilişkin açıklamalarda bulunarak "Akla zarar ve iftira niteliğindeki bu iddialara karşı tüm yargısal yollara başvuracağım." dedi.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılaması sürüyor.
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