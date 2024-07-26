İddianamede ortaya çıktı: Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?

"10 MİLYON LİRA ALDI"

Haghani, Erzan'ın bir fondan bahsederek 60 gün içerisinde yüzde 30 kâr getirdiğini söylediğini anlattı. Erzan'a toplamda 300 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Haghani, "Seçil'in paraya ihtiyacı vardı. Süleyman Aslan isimli kişiden bankada senet karşılığında 10 milyon lira aldı. 14 milyonluk senede ben de kefil olarak imza attım." dedi.

6 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Erzan’ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani’nin ise tefecilik suçundan ayrı ayrı 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.



Sanıklar, 4 Ekim’de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.