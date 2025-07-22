IDEF 2025 ne zaman, nerede? IDEF açılımı: 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı katılımcı listesi

IDEF NEREDE, NASIL GİDERİM?

Daha önce Beylikdüzü'nde düzenlenen fuar bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.



IDEF 2025 Fuarı için İstanbul Fuar Merkezi, IDEF Terminal (Kapalı & Açık Alan ve Otopark-4) ile Otopark-1 alanları arasında karşılıklı ve aralıksız Ring servis olacak.



Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ durağında inerek fuara gidilebilir.



İFM’ye Marmaray ulaşımı için Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' istasyonunda inerek ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Marmaray Yeşilyurt durağında inip taksi ile fuar alanına ulaşabilirsiniz.



Metrobüs ile Ataköy-Şirinevler istasyonunda ulaştıktan sonra Havalimanı Metro Bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ durağında inip fuar alanına ulaşmak mümkün.



Fuar alanına otobüs ile İETT otobüs bağlantılarını kullanarak Havalimanı Metrosu ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ istasyonunda inip ulaşabilirsiniz.



Özel araçla E5, TEM ve Sahil Yolu karayolları kullanılarak fuara gidilebilir.