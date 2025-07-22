IDEF 2025 ne zaman, nerede? IDEF açılımı: 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı katılımcı listesi
IDEF İstanbul 2025 heyecanı başladı. Uluslararası savunma fuarları arasında ilk 5'te yer alan IDEf'e 33 ülkeden bakanlar katılım sağlayacak. İlk 4 gün profesyonellerin bulunacağı fuarın son 2 günü ise profesyonellerle beraber genç mühendisler ve girişimciler de ağırlanacak. 2025 IDEF'te; kara, deniz, havacılık ve uzay, güvenlik, lojistik ve levazım malzemeleri ve araçlar olacak. Peki, IDEF'e nasıl gidilir?
Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ile hayata geçiriliyor. Önceki IDEF'e göre fuar süresi iki gün daha uzatılmış durumda. IDEF sayesinde ülkeler ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor ve sözleşmeler imzalıyor. 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünleri ile fuarda yerini alıyor. İşte, IDEF'e dair detaylar...