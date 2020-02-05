İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İdlib şehitlerinden Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
İdlib şehitlerinden Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.