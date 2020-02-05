İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt ve Uzman Çavuş Deprem bugün son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT DEPREM OSMANİYE'DE UĞURLANDI

Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehitlerinden Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

ŞEHİT KURT GAZİANTEP'TE UĞURLANDI

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.

Törende ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehidin silah arkadaşları da hazır bulundu.
Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü.
Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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