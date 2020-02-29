İdlib şehitlerine veda

Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 20:28 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 21:40
Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için, İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzelendi. Son yolculuğuna dualarla uğurlanan Alpaslan'ın cenazesinde, gözyaşları sel oldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 36 askerden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki askeri törenle, son yolculuğuna uğurlandı.
Törene, şehidin babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan, silah arkadaşları ile diğer yakınlarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.
TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDI
Şehit Alpaslan'ı tanımayan birçok vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek namaz kıldı, dualar etti.
Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayraklı tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılan binlerce kişi de, tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.
Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı 'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak yüzlerce araçtan oluşan konvoy halinde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı İnönü Tabaklı Camisine getirildi.
Burada törene katılanlar, şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe Saygılı'ya taziyelerini bildirdi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 20 Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş,Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
"O BÜTÜN HALKIMIZIN EVLADI"
Törende baba ve kardeşler, şehidin fotoğrafını alarak öpüp başına koydu. Baba Hüseyin Saygılı, elindeki fotoğrafı alarak "O bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağolsun" dedi.Tören sırasında Mahir Ünal, baba Hüseyin Saygılı'nın sürekli elini tutan acısına ortak oldu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saygılı'nın naaşı, Beyoğlu Mahallesi mezarlığına defnedildi.Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.Törende, şehidin İdlib'de bir süre önce birlikte görev yaptığı kardeşi Mehmet ve Yasin ile diğer uzman çavuş Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Şehit Akçadağ'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
BABASI KAMUJLAJLA KATILDI
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, tarihi Ulu Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Bekir Akçadağ'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı.İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Uzman Çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. İdlib'te rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un cenazesi, bugün uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi.
Havalimanında karşılanan şehit Turgut'un naaşı, daha sonra konvoy eşliğinde memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinin Büyükoturak köyündeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasını ardından Büyükoturak Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Kar yağışı altına yapılan törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Sultan Turgut (72) ve babası Ahmet Turgut'un (80) metanetini koruduğu görüldü. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşleri Mehmet ve İhsan Turgut, ağabeylerinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü.
"NASIL KIYDINIZ AĞABEYİME"
Ağabeyinin fotoğrafını eline alarak öpen Mehmet Turgut'un "Nasıl kıydınız ağabeyime" şeklindeki feryadı, yürek dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Turgut'un cenazesi, Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.
Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Penbe, babası Hüseyin, ablaları Eda ve Sena ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
"DÜN AKŞAM ÇOK GÜZEL GÖRÜNDÜN"
Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım" diyerek yavrusuna veda etti. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) naaşı memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİT TORUNU
Dedesi gece bekçisi Yaşar Tank 1977'de Kadirli'de bombalı saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank için Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları.
Askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
"DİK DURACAĞIM"
Cenaze nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı.
Anne Songül Tank da oğlunun naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın naaşı götürüldüğü Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
"BUGÜN SENİN BAYRAMIN"
Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü. 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi morga konuldu. Bugün de morgdan alınıp, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı.
Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Karşıyaka Cami önüne getirildi.
Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ile on binlerce kişi katıldı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesi Döne Olgun'a kadın astsubaylar ile yakınları yardımcı oldu. Oğlunun cenazesinin arkasından tören alanına gelen anne Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye ağladı. Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı.
"BELKİ BU SON TIRAŞIM OLUR"
Şehit Olgun'un 2017 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde Tepekent Mahallesi'ne kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi mahallede şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı. Şehit Olgun'un, geçen yıl ekim ayında vefat eden babası İrfan Olgun'un cenazesine katılmak için memleketine geldiğini ve orada tıraş olduğu berbere, "Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur" dediği öğrenildi. Şehit Olgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.
Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Er'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şentop, şehidin annesi Fahriye ve babası İhsan Er'e taziye dileklerini iletti.
Şehit Er'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedildi. Şentop, cenaze namazında şehidin babasıyla saf tuttu ve tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.
Sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde dün toprağa verildi.Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü.Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi. Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı
ASKERLİK İÇİN YAŞINI BÜYÜTMÜŞ
Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.
Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.
Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
1,5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.
İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırması ve helallik almasının ardından, şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü.Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından dün ebediyete uğurlandı.
Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
BAKANA SESLENDİ: BENİ DE ASKERE ALIN
Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi.Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi.Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.
Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.
Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.
Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi. Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan 21 yaşındaki Akay'ın naaşı, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehidin annesi Kezban, babası Osman, kardeşi Pelin ve yakınları gözyaşı döktü. Tabutun başında bekleyen bir askerin gözyaşını şehit yakınının silmesi dikkati çekti. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak sağanak altında top arabasına konuldu. Cami çıkışında vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İdlib, Esed'in mezarı olacak." şeklinde sloganlar attı. Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi.
Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.
Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Özer'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, Güldere Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından baba Hüseyin Özer'in isteği doğrultusunda cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı.Buradaki törene şehidin annesi Nazmiye, babası Hüseyin Özer ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Özer'in askeri beresini ve künyesini takan sözlüsü Gülşen Türkoğlu asker selamı vererek şehidin tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü.Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.
Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi. Şehit Ak için Silifke ilçesindeki Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
Törene askeri üniformayla katılan şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, kardeşini asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası Muhammet, annesi Meral ve kardeşini, Bakan Yardımcısı Demircan ve yakınları teskin etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ak'ın naaşı, Yeğenli Mezarlığı'nda defnedildi.
Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.Şehit Nergiz'in (25) naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle ilçedeki kapalı pazar yerine getirildi.
Burada düzenlenen törene şehidin 4 aylık hamile eşi Fatma, anne Gülüstan, baba Mehmet Ali Nergiz, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken Bakan Gül'ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.Şehidin cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan askeri yetkililer tarafından alınan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada alınan helallik ve duanın ardından Korkmaz'ın cenazesi, törenin yapılacağı Turunçova Kapalı Pazar Yerine getirildi. Bu sırada şehidin babası Salih, annesi Fatma, kardeşleri ile yakınları gözyaşı döktü.
Antalya Müftüsü Osman Artan'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.
Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. Şehit Veysel Günay'ın (27), naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ilçeye bağlı kırsaldaki Boğaziçi Mahallesi mezarlığına getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet (57), babası Genco (62) ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törende sık sık karnına dokunan şehidin eşi Seyhan, "Kızımızı neden bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.