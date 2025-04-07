İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak?

Deniz otobüsleriyle yolculuk yapacak misafirler, iptal seferleri takip ediyor. İdo ve Budo seferleri, sert hava şartları nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. 7 Nisan hava durumuna göre ise İdo ve Budo seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal?