İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak?
İdo ve Budo iptal seferler, seyahat edeceklerin gündeminde. Bursa Deniz Otobüsleri (Budo) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinde aksama olup olmadığı ''İptal Seferler' sayfasından yayımlanıyor. 7 Nisan bugün İdo ve Budo seferleri iptal mi?
Deniz otobüsleriyle yolculuk yapacak misafirler, iptal seferleri takip ediyor. İdo ve Budo seferleri, sert hava şartları nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. 7 Nisan hava durumuna göre ise İdo ve Budo seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal?