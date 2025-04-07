İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak?

İdo ve Budo iptal seferler, seyahat edeceklerin gündeminde. Bursa Deniz Otobüsleri (Budo) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinde aksama olup olmadığı ''İptal Seferler' sayfasından yayımlanıyor. 7 Nisan bugün İdo ve Budo seferleri iptal mi?

İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak? - 1

Deniz otobüsleriyle yolculuk yapacak misafirler, iptal seferleri takip ediyor. İdo ve Budo seferleri, sert hava şartları nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. 7 Nisan hava durumuna göre ise İdo ve Budo seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal?

TÜRKİYE HABERLERİ

İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak? - 2

İDO SEFERLER İPTAL Mİ?

7 Nisan günü İdo tarafından yapılan herhangi bir iptal sefer açıklaması bulunmuyor.

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İdo - Budo iptal seferler: 7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün BUDO seferleri yapılacak? - 3

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri, 7 Nisan Pazartesi günü hava şartları nedeniyle;

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi,
11:30 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi iptal edildiğini bildirdi.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN!

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