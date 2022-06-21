İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 10:49

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 1

Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu, yolcular arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle kalkış yaptığı iskeleye geri döndü.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 2

Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 3

Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 4

Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 5

İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 6

Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 7

Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.

İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 8
İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 9
İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 10
İDO feribotunda koltuk kavgası: Sefer yarıda kaldı - 11

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