İETT durağında korku dolu anlar. Havaya ateş açarken video çektirdi
07.12.2025 16:44
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya iki el ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
DHA
Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi.
Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya iki el ateş etti.
DHA
Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
DHA
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor." diyerek duruma tepki gösterdi.