İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm!

Son 4 günde İstanbul'da İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir kadın can vermişti. Bugün ise Başakşehir'de kaldırımda yürüyen bir adam, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm! - 1

Otobüs kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılardan Ömer Ersin hayatını kaybetti, Ali Tiyek tedavi altına alındı. İstanbul Başakşehir'deki kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Polis çevrede uzun süre inceleme yaptı.

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İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm! - 2

Bu İETT şoförlerinin son 4 günde karıştığı kazalarda meydana gelen üçüncü can kaybı.

İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm! - 3

Cumartesi günü 11 yaşındaki Nesrin Cuma, Taksim'de duraktan çıkıp geri manevra yapan otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başavcılık karara itiraz etti.

İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm! - 4

Lütfiye Koyunoğlu ise Pazar günü 4. Levent'te minibüsten inmiş, otobüs durağına yürüyordu.

Durağa doğru yürüyen Koyunoğlu, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm! - 5

38 yaşında hayatını kaybeden kadının cenazesi Sarıyer'de toğrağa verildi. Şoför taksirle ölme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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