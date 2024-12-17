İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 4 günde 3 ölüm!
Son 4 günde İstanbul'da İETT otobüslerinin yaptığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir kadın can vermişti. Bugün ise Başakşehir'de kaldırımda yürüyen bir adam, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Otobüs kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılardan Ömer Ersin hayatını kaybetti, Ali Tiyek tedavi altına alındı. İstanbul Başakşehir'deki kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Polis çevrede uzun süre inceleme yaptı.