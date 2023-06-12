İETT otobüsü 6 araca çarptı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İETT otobüsü 6 araca çarptı - 1

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü 6 araca çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsü 6 araca çarptı - 2

Kaza, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

İETT otobüsü 6 araca çarptı - 3

Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

İETT otobüsü 6 araca çarptı - 4

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İETT otobüsü 6 araca çarptı - 5
İETT otobüsü 6 araca çarptı - 6
İETT otobüsü 6 araca çarptı - 7
İETT otobüsü 6 araca çarptı - 8
İETT otobüsü 6 araca çarptı - 9
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