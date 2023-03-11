İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul'da Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 1

İstanbul'da bir İETT otobüsü, önüne hızla manevra yapan bir minibüs nedeniyle bariyerlere çarptı. 4 kişi hafif şekilde yaralandığı kaza, Sultangazi Habipler girişinde meydana geldi.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 2

İddiaya göre bir minibüs otobüsün önüne doğru hızla manevra yaptı ve otobüse çarptı.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 3

Otobüs sürücüsü de bu araçtan kaçmak istediği sırada savruldu ve bariyerlere çarparak durabildi.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 4

Kazada ikisi minibüste ikisi otobüsteki yolculardan toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 5

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 6

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 7
İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı - 8

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