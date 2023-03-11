İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul'da bir İETT otobüsü, önüne hızla manevra yapan bir minibüs nedeniyle bariyerlere çarptı. 4 kişi hafif şekilde yaralandığı kaza, Sultangazi Habipler girişinde meydana geldi.
İddiaya göre bir minibüs otobüsün önüne doğru hızla manevra yaptı ve otobüse çarptı.
Otobüs sürücüsü de bu araçtan kaçmak istediği sırada savruldu ve bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada ikisi minibüste ikisi otobüsteki yolculardan toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.