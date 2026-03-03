İETT otobüsü ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı
03.03.2026 08:14
İHA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, İETT otobüsü ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın şoförü de yaralanırken yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında bir servis minibüsü Çırağan Sarayı'na girmek için sola döndüğü sırada seyir halinde İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle içlerinde yolcu olmayan İki aracın da şoförü yaralandı. Otobüs şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken servis şoförü minibüsün içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi tamamen araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri minibüste sıkışan servis şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.
Otobüs şoförüne ilk müdahale olay yerindeki yapılırken servis şoförünün ayağının kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik oluştu.
Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Kaza yapan araçların da çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.