İETT otobüsü metro inşaatına çarptı

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni boşalan İETT otobüsü, cadde üzerindeki metro inşaatını çevreleyen bariyerlere çarptı. Kazada otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı.

NTV Haber - DHA 08.06.2021 - 09:24

İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 1

Olay, dün akşam Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı.

İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 2
İETT otobüs, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı.
İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 3
Otobüsteki yolcular korku ve panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurabilmek için önce refüje çıktı daha sonra ise metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çaptı.
İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 4
Kaza sonrası şans eseri yolculardan hiçbiri yara almadı.
İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 5
Otobüs şoförü aracın ön camından saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 6
Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsü metro inşaatına çarptı - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER