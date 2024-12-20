İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de sola dönüş yapan otomobile İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 1

Kaza, Katar Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 2

Maslak'tan İstinye'ye giden İETT otobüsü, cadde üzerinde sola dönüş yapan otomobile çarptı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 3

Kazada otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü yaralanırken, şans eseri otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 5

Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 6

İETT otobüsünün camları kırıldı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 7

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, otobüs ve otomobilin kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 8
İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - 9
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