İETT otobüsü otoparka daldı! Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada
21.01.2026 08:54
Son Güncelleme: 21.01.2026 09:05
AA
İstanbul'da İETT otobüsünün kontrolden çıkıp bir otoparka daldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin otobüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün kaza yaptığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Esenler'deki Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.