İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar!
Otobüs garajından İETT otobüsü çalan şüpheliler, otobüsü parçalamak için Tuzla'ya götürdüler. Otobüs üzerindeki anlık takip sistemi ve kameralara yakalanan iki kişi tutuklandı.
Kağıthane'de otobüs garajından çaldıkları İETT otobüsünü, Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan 2 şüpheli ile sökülen parçaları aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Otobüs tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.