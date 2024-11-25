İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar!

Otobüs garajından İETT otobüsü çalan şüpheliler, otobüsü parçalamak için Tuzla'ya götürdüler. Otobüs üzerindeki anlık takip sistemi ve kameralara yakalanan iki kişi tutuklandı.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 1

Kağıthane'de otobüs garajından çaldıkları İETT otobüsünü, Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan 2 şüpheli ile sökülen parçaları aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Otobüs tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 2

N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadığını söyleyerek emniyete başvurarak yardım istedi.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 3

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu belirlendi.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 4

OTOBÜS PARÇALANIRKEN TUZLA'DA BULUNDU

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda otobüsün park halinde olduğu, Çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yaptı. Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 5

Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği tespit edildi.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 6

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Z.A.Ö.'nün daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. "suç eşyasının satın alınması" ve "mala zarar verme" suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar: Takip sistemiyle yakalandılar! - 7
DAHA FAZLA GÖSTER