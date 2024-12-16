İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta dün minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu’nun İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 1

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi.

Yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürüdüğü sırada 500T hat numaralı İETT otobüsünün şoförü Kemal B., Koyunoğlu’na çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 2

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 3

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 4

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 5

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor.

Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 6

İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesi alınarak "Taksirle öldürme" suçundan hakkında adli işlem yapılan Kemal B., adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 7
İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 8
İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı - 9
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