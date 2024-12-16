İETT otobüsünün altında can vermişti: Kahreden kazada görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta dün minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu’nun İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi.
Yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürüdüğü sırada 500T hat numaralı İETT otobüsünün şoförü Kemal B., Koyunoğlu’na çarptı.