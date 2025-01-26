İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOK SÜRATLİ GELİYORDU

Kazayı gören esnaf Mehmet İlhan, "Sabah saatlerindeydi. Kadın karşıdan karşıya geçmek üzereyken vurdu kadına. Çok süratli geliyordu. İleride bir yer var, yani oradan geliyor. Kadın zaten sağına soluna bakıyor. Yaya yolunda tam geçmek üzereyken belediye otobüsü gelip çarpıyor. Yok, kaçmaya yeltenmedi. Kadının yakınları, akrabaları otobüse vurmaya başladılar. Sonra polis geldi. Olaya müdahale etti" şeklinde konuştu.