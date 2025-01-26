İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa’da yaya kaldırımından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti - 1

Kaza 21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın hastaneye kaldırıldı. Taşgöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Vefadin K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti - 2

Talihsiz kadının hayatını kaybettiği kaza bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti - 3

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOK SÜRATLİ GELİYORDU

Kazayı gören esnaf Mehmet İlhan, "Sabah saatlerindeydi. Kadın karşıdan karşıya geçmek üzereyken vurdu kadına. Çok süratli geliyordu. İleride bir yer var, yani oradan geliyor. Kadın zaten sağına soluna bakıyor. Yaya yolunda tam geçmek üzereyken belediye otobüsü gelip çarpıyor. Yok, kaçmaya yeltenmedi. Kadının yakınları, akrabaları otobüse vurmaya başladılar. Sonra polis geldi. Olaya müdahale etti" şeklinde konuştu.

İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti - 4
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