İETT otobüsünün yaya kaldırımında çarptığı kadın hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa’da yaya kaldırımından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Kaza 21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın hastaneye kaldırıldı. Taşgöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Vefadin K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.