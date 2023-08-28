İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, biber gazından etkilenen bazı yolcular fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.