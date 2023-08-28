İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, biber gazından etkilenen bazı yolcular fenalaşarak baygınlık geçirdi.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 1

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

VİDEO: Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 2

Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 3

Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 4

Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 5

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 6

Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 7

Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti.

İETT şoförüne biber gazı sıktı: Yolcular baygınlık geçirdi - 8

Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

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