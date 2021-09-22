İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

İstanbul'da Sevinç ve Mehmet Akgün çifti aynı İETT hattında şoförlük yapıyor. Babası 30 yıllık İETT emeklisi, eşi ise 23 yıllık İETT şoförü olan Sevinç Akgün, kurumun 51 kadın şoföründen biri olarak çalışıyor. Göreve başladığı ilk günden bu yana yolcuların önyargısının giderek azaldığını söyleyen Akgün, 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift olmanın gururunu yaşıyor.

DHA 22.09.2021 - 12:25

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 1

İETT'de açılan şoför alımına iki yıl önce başvuran Sevinç Akgün, 24 yıllık hayat arkadaşı Mehmet Akgün ile aynı hatta görev almaya başladı.

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 2

MESLEK SEÇİMİNDE BABASI ETKİLİ OLDU

İki çocuk annesi olan Sevinç Akgün (47) meslek seçiminde babasının çok etkili olduğunu belirterek, "Babam İETT'den emekli, 30 yıl kadar çalıştı. İşine aşık bir insandı, çok gurur duyuyordum babamla. Eşim evlendikten bir yıl sonra İETT'ye girdi. İETT'ye girmek çok büyük bir hayalimdi. Eşim bana bu konuda çok destek oldu'' diye konuştu.
İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 3

İki sene önce göreve ilk başladığında insanların kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını ve önyargılı davrandığını söyleyen Akgün, şu an herkesin bunu kabullendiğini anlattı.

İşini severek yaptığını anlatan Akgün, ''Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi. Çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz. Bu da çok büyük gurur veriyor. İnşallah çoğalırız" dedi.

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 4

"İMKAN TANINIRSA KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Kadınların imkan tanındığında her işte başarılı olabileceğini söyleyen Mehmet Akgün (50) ise, "Eşim iki yıl önce İETT'ye müracaat etti. Evlendiğimizden beri en büyük hayali büyük araba kullanmaktı. Şu anda iki yıldır beraber çalışıyoruz. Gerçekten gurur verici'' diye konuştu.

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 5

23 yıldır İETT şoförü olan Mehmet Akgün, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, ''Eşimin de hayali gerçek oldu. Kadınların imkan tanınırsa başaramayacakları hiçbir şey yok. Özellikle körüklü otobüs kullanması beni çok gururlandırıyor. Beykoz yolunda büyük otobüs kullanmak gerçekten çok zor" dedi.

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti - 6

"OTOBÜS BENİM BEŞİNCİ ÇOCUĞUM OLABİLİR"

"Ikarus" adı verilen eski İETT aracını kullanan ilk şoförlerden biri olan Sevinç Akgün'ün babası Ahmet Engin Muslu (77) ise kızına bu mesleği aşıladığından duyduğu mutluluğu şöyle anlattı:

"1980 senesinde Macaristan'a ikarusları almak için gittim. İkaruslar bizim onayımızla geldi. Bu yüzden çok mutluyum. 3 sene şoförlük yaptım. Geri kalan yılları garaj amiri olarak geçirdim. Şu anda evim olmasa otobüste yatabilirim. Otobüs benim 5'inci çocuğum olabilir." 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER