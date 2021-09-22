İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

İki sene önce göreve ilk başladığında insanların kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını ve önyargılı davrandığını söyleyen Akgün, şu an herkesin bunu kabullendiğini anlattı.

İşini severek yaptığını anlatan Akgün, ''Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi. Çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz. Bu da çok büyük gurur veriyor. İnşallah çoğalırız" dedi.