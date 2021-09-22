İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

DHA 22.09.2021 - 12:25
İETT'de açılan şoför alımına iki yıl önce başvuran Sevinç Akgün, 24 yıllık hayat arkadaşı Mehmet Akgün ile aynı hatta görev almaya başladı.
İki sene önce göreve ilk başladığında insanların kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını ve önyargılı davrandığını söyleyen Akgün, şu an herkesin bunu kabullendiğini anlattı.
İşini severek yaptığını anlatan Akgün, ''Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi. Çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz. Bu da çok büyük gurur veriyor. İnşallah çoğalırız" dedi.
Kadınların imkan tanındığında her işte başarılı olabileceğini söyleyen Mehmet Akgün (50) ise, "Eşim iki yıl önce İETT'ye müracaat etti. Evlendiğimizden beri en büyük hayali büyük araba kullanmaktı. Şu anda iki yıldır beraber çalışıyoruz. Gerçekten gurur verici'' diye konuştu.
23 yıldır İETT şoförü olan Mehmet Akgün, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, ''Eşimin de hayali gerçek oldu. Kadınların imkan tanınırsa başaramayacakları hiçbir şey yok. Özellikle körüklü otobüs kullanması beni çok gururlandırıyor. Beykoz yolunda büyük otobüs kullanmak gerçekten çok zor" dedi.
"Ikarus" adı verilen eski İETT aracını kullanan ilk şoförlerden biri olan Sevinç Akgün'ün babası Ahmet Engin Muslu (77) ise kızına bu mesleği aşıladığından duyduğu mutluluğu şöyle anlattı:
"1980 senesinde Macaristan'a ikarusları almak için gittim. İkaruslar bizim onayımızla geldi. Bu yüzden çok mutluyum. 3 sene şoförlük yaptım. Geri kalan yılları garaj amiri olarak geçirdim. Şu anda evim olmasa otobüste yatabilirim. Otobüs benim 5'inci çocuğum olabilir."