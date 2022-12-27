İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı, asgari ücretin belirlenmesi ardından belli oldu. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... - 2

ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... - 3

MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?

Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... - 4

İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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