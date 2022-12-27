İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul’da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.
İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.
Yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.